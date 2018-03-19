От Киева потребовали признать существование тайных тюрем

Правозащитная организация Amnesty International настаивает на признании украинскими властями существования тайных изолятор Службы безопасности и фактов незаконного удержания в них людей.

Ранее правозащитники сообщили об освобождении 13 человек из таких тюрем. По сведениям организации, изоляторы находятся на востоке Украины. «Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека», - цитирует РИА «Новости» заявление правозащитников.

Организация подчеркивает, что украинские власти должны не покрывать преступления, а выявить и наказать причастных к ним людей.

Ранее пять человек, освобожденных из тайных изоляторов подали иски против властей с жалобами незаконное лишения свободы и пытки. Пока ни по дному из исков решения не вынесены.