Суд Киева отказался рассмотреть показания Вороненкова по делу Януковича

Суд украинской столицы отказался рассмотреть показания убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом рассказал начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Агентство URA.RU приводит комментарий Горбатюка: «К сожалению, это недостаток нашего уголовно-процессуального кодекса, что только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании». Он также отметил, что видеозапись показаний Вороненкова все же будет просмотрена судьями.

Экс-депутат Госдумы обвинялся в рейдерском захвате здания в центре Москвы. После возбуждения уголовного дела он уехал на Украину, где был застрелен 23 марта националистом Павлом Паршовым.