Суд Киева отказался рассмотреть показания Вороненкова по делу Януковича
Суд украинской столицы отказался рассмотреть показания убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом рассказал начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Агентство URA.RU приводит комментарий Горбатюка: «К сожалению, это недостаток нашего уголовно-процессуального кодекса, что только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании». Он также отметил, что видеозапись показаний Вороненкова все же будет просмотрена судьями.
Экс-депутат Госдумы обвинялся в рейдерском захвате здания в центре Москвы. После возбуждения уголовного дела он уехал на Украину, где был застрелен 23 марта националистом Павлом Паршовым.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии