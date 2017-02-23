Киев запретил вещание на Украине российского телеканала о рыбалке
Украинские власти запретили вещание на территории страны российского телеканала «Охотник и рыболов HD».
Поводом для этого явилось участие в программе канала «Звезда на крючке» Героя России, полковника ГРУ Генштаба ВС РФ Евгения Конопелькина, передает ТАСС со ссылкой на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
В совете пояснили, что сюжет создает положительный образ русского офицера и тем самым противоречит законодательству Украины о телевидении и радиовещании.
В общей сложности с 2014 года украинские власти запретили трансляцию полтора десятка телеканалов, а также показ нескольких сотен фильмов и сериалов.
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