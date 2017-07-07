Киев заподозрил РФ постоянном военном присутствии в Беларуси

На Украине опасаются, что после проведения военных учений «Запад-2017» часть российских войск может остаться на территории Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что численность войск РФ, которые будут принимать участие в маневрах, превысит ранее заявленные три-пять тысяч человек. Источник этой информации он не назвал.

«Не исключается, что по завершению учений часть этих войск останется на территории Республики Беларусь. При этом существует высокая вероятность, что в ходе учений будут развернуты пункты скрытого хранения вооружения, военной техники и материально-технических средств», - цитирует Муженко «Интерфакс». Он также добавил, что проведение маневров можно расценивать как наращивание Россией боевого потенциала на границах Украины, Польши и прибалтийских государств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у Москвы нет планов по оккупации Беларуси, поэтому российские войска по окончании маневров вернутся домой в полном составе.