Киев заманивает крымчан безвизовыми поездками в ЕС

МИД Украины обещает жителям Крыма с украинскими паспортами безвизовый въезд в страны Европейского союза.

По словам заместителя директора департамента ЕС МИД Украины Сергея Саенко, для этого крымчанам необходимо будет оформить биометрические паспорта на Украине, однако каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Он также отметил, что в Крыму есть люди, сохранившие украинское гражданство, и уже ведутся переговоры, «каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины».

Ранее Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан Украины в страны Шенгенской зоны, но до вступления документа в силу ему предстоит еще ряд процедур. Как сообщали украинские СМИ, безвизовый режим может заработать в июне.

Украинцы «обвалили» сайт по оформлению заграничных паспортов после того, как Европарламент одобрил введение безвизового режима. В течение нескольких часов ресурс был перегружен запросами и доступ к нему прекратился, сообщает РИА Новости.