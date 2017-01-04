Киев выразил протест в связи с высказываниями Марин Ле Пен
Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен. Она заявила о законности возвращения Крыма в состав России.
В Киеве назвали высказывания Ле Пен проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины и предупредили о последствиях.
Накануне Служба безопасности Украины направила письмо в МИД относительно запрета въезда в страну лидеру французской партии "Народный фронт", сообщает ТАСС.
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