Киев выразил протест в связи с высказываниями Марин Ле Пен

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен. Она заявила о законности возвращения Крыма в состав России.

В Киеве назвали высказывания Ле Пен проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины и предупредили о последствиях.

Накануне Служба безопасности Украины направила письмо в МИД относительно запрета въезда в страну лидеру французской партии "Народный фронт", сообщает ТАСС.