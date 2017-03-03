Киев введет санкции против «душителей свободы слова» в Крыму
Украинские власти решили ввести персональные санкции в отношении «организаторов и исполнителей системного наступления на свободу слова и выражения взглядов» в Крыму.
В список лиц, якобы причастных к преследованию журналистов, включены более 60 человек. В их числе глава Крыма Сергей Аксенов, министр внутренних дел Сергей Абисов, экс-прокурор и депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает «Укринформ».
По словам заместителя главы украинского министерства информполитики Юлии Каздобиной, в отношении указанных лиц будут также возбуждены уголовные дела. Она также добавила, что ведомство оратилось в ряд посольств с просьбой о внесении их в санкционные списки с формулировкой «за нарушение свободы слова в Крыму».
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