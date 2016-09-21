Киев встретится на переговорах с РФ по поводу возвращения долга

Киев намерен обсудить возвращение долга России в размере три миллиарда долларов, заявил представитель министерства финансов Украины, озвучивая позицию главы ведомства Александра Данилюка.

Киев согласен запустить переговоры с Россией о долге в размере $3 млрд. в досудебном порядке. «В соответствии с обязательствами Украины по условиям текущей программы МВФ, а именно — относительно добросовестного проведения переговоров с Российской Федерацией относительно этого заявленного долга, Украина готова вступить в дальнейшие переговоры относительно возможного разрешения спора», — отмечает представитель Минфина Украины.

Он подчеркнул, что переговоры по обсуждению долга могут состояться в подходящее время. В качестве такого времени он видит «будущие встречи с МВФ на протяжении недели, которая начинается 3 октября 2016 года», передают украинские СМИ. В Минфине Украины убеждены, что это никоим образом не повредит позиции Киева в данном судебном производстве, сообщает ТАСС

В Москве ранее отмечали, что Международный валютный фонд, составляя программу финпомощи Украины, должен учесть задолженность Киева перед Россией.