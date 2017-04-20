Киев возмутился проведением в Ялте экономического форума

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением 20-22 апреля международного экономического форума в Ялте.

«В очередной раз отмечено, что проведение упомянутого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, законодательства Украины, общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН…, а также других многосторонних международных договоров, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения на полуострове всенародного референдума. Киев не признает его результатов и продолжает считать Крым территорией Украины «временно оккупированной» Россией.

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