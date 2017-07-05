Киев возмутила критика Польши культа Бандеры на Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский призвал украинский МИД ответить на слова главы польского внешнеполитического ведомства о культе Степана Бендеры на Украине.

По мнению Лубкивского, внешнеполитическое ведомство Украины обязано вызвать посла Польши для объяснений. «Без сомнения, такие слова требуют реакции МИД Украины, я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для объяснений», - заявил посол Украины, отметив, что до вступления Украины в ЕС еще далеко, за это время поменяется и внешнеполитическая ситуация и отношение Польши к украинской истории.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что государство вполне может наложить вето на вероятное вступление Украины в Евросоюз в случае, если Киев продолжит возвеличивать культ Степана Бандеры, сообщает агентство Nation news.

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