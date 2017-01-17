Киев возмущен заявлением Марин Ле Пен о признании Крыма российским

Слова председателя французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявившей, что в случае победы на президентских выборах во Франции он признает Крым российской территорией, вызвали резкую негативную реакцию в Киеве.

«Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы украинского МИД.

Внешнеполитическое ведомство также считает, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств.

Ранее Ле Пен в интервью российской газете «Известия» заявила, что официально признает Крым частью России в случае победы на президентских выборах во Франции. По ее словам, принадлежность Крыма к Украине была лишь «административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским».