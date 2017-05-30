Киев возбудил уголовное дело против России

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против России за ведение «гибридной войны».

В сообщении, опубликованном на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий).

Киев обвиняет в развязывании «гибридной войны» должностных лиц России и Крыма, но при этом не называет никаких фамилий.

В ведомстве отметили, что в основу дела положена информация «о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины». Особое внимание во время следствия будет уделено «фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова… ненависти к народам Украины».

Крым стал российским в 2014 году на основании волеизъявления местного населения путем референдума. Киев не признает его результатов и продолжает считать полуостров территорией Украины «временно оккупированной» Россией.