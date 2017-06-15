Киев воспользуется опытом Хорватии в ситуации с Донбассом
Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что Киеву следует ориентироваться на опыт Хорватии в вопросе реинтеграции неподконтрольных территорий.
«В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе», - цитирует украинского премьера РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Гройсман добавил, что законопроект о реинтеграции Донбасса поступил на рассмотрение Верховной рады в ближайшее время.
Некоторое время назад секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов предложил прекратить боевую операцию на Донбассе и выйти на новый формат защиты страны. Президент Петр Порошенко в ответ завил, что прекращение военных действий сделает Украину беззащитной.
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