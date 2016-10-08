Киев вернул в Голландию похищенные 11 лет назад картины

Украина вернула в Западнофризский музей в голландском городе Горне пять ценных картин, похищенных 11 лет назад. К сожалению, полотна оказались сильно повреждены.

Как сказал директора музея Эд Гирдинк, картины "невероятно пострадали", поэтому сейчас музей собирает средства на их реставрацию.

Всего из музея было украдено 24 картины и драгоценности на сумму в 10 миллионов евро, однако местонахождение большинства украденных произведений искусства до сих пор неизвестно.

В конце прошлого года представитель музея Западной Фрисландии заявил, что коллекция из 24 похищенных в 2005 году картин находится на территории Украины, сообщает «Интерфакс».