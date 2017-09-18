Киев и Вашингтон не поддержали идею РФ о миротворцах

Украина и США не желают работать над российским проектом резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у этих стран есть «существенные замечания» к проекту, а Киев намерен представить в Совбез свой вариант резолюции.

Дипломат также добавил, что Москва не будет отказываться от своего документа и продолжит над ним работу. «Мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия», - цитирует Небензю «ТВ Центр» со ссылкой на ТАСС.

Россия предлагает ввести Миротворцев на восток Украины с целью охраны представителей спецмиссии ОБСЕ. При этом подчеркивает, что Киев должен договориться об этом с самопровозглашенными республиками. Украина отказывается от переговоров и настаивает на размещении миссии на границе с Россией.Вашинтон согласен с Киевом.