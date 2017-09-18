Киев и Вашингтон не поддержали идею РФ о миротворцах

Украина и США не желают работать над российским проектом резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у этих стран есть «существенные замечания» к проекту, а Киев намерен представить в Совбез свой вариант резолюции.

Дипломат также добавил, что Москва не будет отказываться от своего документа и продолжит над ним работу. «Мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия», - цитирует Небензю «ТВ Центр» со ссылкой на ТАСС.

Россия предлагает ввести Миротворцев на восток Украины с целью охраны представителей спецмиссии ОБСЕ. При этом подчеркивает, что Киев должен договориться об этом с самопровозглашенными республиками. Украина отказывается от переговоров и настаивает на размещении миссии на границе с Россией.Вашинтон согласен с Киевом.

Новости по теме
Теги:
Организации: ООН
Следующая новость Николас Мадуро сравнил себя со Сталиным

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО