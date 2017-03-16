Киев уверен в безоговорочной победе над Россией в случае начала войны

Российская армия не настолько сильна, как это пытается представить Кремль, на самом деле ресурсов Москвы хватит всего на один день войны с Украиной, если таковая начнется. Уже на следующие сутки российские войска будут обращены в бегство. С таким заявлением выступил украинский военный эксперт Олег Жданов.

- Россия не готова к полномасштабной войне даже с нами. То, что мы наблюдаем на востоке Украины, — это максимум, на который способна Российская Федерация. Еще может быть провокационная наступательная операция на протяжении не более суток. Но потом им надо будет бежать назад, — цитирует Жданова ИноТВ со ссылкой на издание «Обозреватель».

По мнению эксперта, отступление российских войск будет настолько же интенсивным, «насколько активно их будут гнать Вооруженные силы Украины».

В связи с очевидной слабостью армии России Жданов предложил безотлагательно принять закон «об оккупированных территориях» и быть готовыми повести решительное наступление на позиции «сепаратистов» в Донбассе.

- Это не говорит о том, что мы завтра пойдем в бой, в наступление. Просто мы придадим этим территориям юридический статус. Чтобы весь мир понимал, что там происходит, и запускал соответствующие механизмы, — подчеркнул эксперт.

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