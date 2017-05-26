Киев утратил право голоса в Генассамблее ВОЗ
Украина лишилась права голоса в Генассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной раде.
По его словам, причиной тому стал накопившийся долг в размере 26 миллионов долларов. Премьер добавил, что из-за сложившейся в стране экономической ситуации вопросы о взносах в международные организации «отошли на второй план», сообщает телеканал NewsOne.
По данным украинских СМИ, наряду с Киевом права голоса лишились Гвинея-Биссау, Коморские острова и Центральноафриканская республика.
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