Киев утратил право голоса в Генассамблее ВОЗ

Украина лишилась права голоса в Генассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной раде.

По его словам, причиной тому стал накопившийся долг в размере 26 миллионов долларов. Премьер добавил, что из-за сложившейся в стране экономической ситуации вопросы о взносах в международные организации «отошли на второй план», сообщает телеканал NewsOne.

По данным украинских СМИ, наряду с Киевом права голоса лишились Гвинея-Биссау, Коморские острова и Центральноафриканская республика.