Киев усиливает военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе

ВСУ перебросили к линии соприкосновения сторон в Донбассе новые партии тяжелой военной техники. Разведка ДНР докладывает о появлении на территории противника самоходных артиллерийских установок и танков.

Кроме того, по данным разведки ополченцев, в районах поселка Каменка и села Первомайское на подконтрольной Киевом территории Ясиноватского района обнаружены шесть противотанковых пушек "Рапира" и семь гаубиц, сообщает ТАСС.

В пятницу на линии разделения сторон на юго-востоке Украины осложнилась обстановка. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва обороны ополченцев, но были отброшены на свои позиции.