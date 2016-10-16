Киев усиливает военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ перебросили к линии соприкосновения сторон в Донбассе новые партии тяжелой военной техники. Разведка ДНР докладывает о появлении на территории противника самоходных артиллерийских установок и танков.
Кроме того, по данным разведки ополченцев, в районах поселка Каменка и села Первомайское на подконтрольной Киевом территории Ясиноватского района обнаружены шесть противотанковых пушек "Рапира" и семь гаубиц, сообщает ТАСС.
В пятницу на линии разделения сторон на юго-востоке Украины осложнилась обстановка. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва обороны ополченцев, но были отброшены на свои позиции.
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