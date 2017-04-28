Киев требует отдать ему археологические находки из Крыма
Минкульт Украины требует передачи предметов, найденных во время археологических раскопок в Крыму, Музейному фонду страны.
Ведомство настаивает на том, что полуостров является частью территории Ураны и ссылается на закон об охране археологического наследия, сообщает РИА «Новости».
Министерство призвало МИД Украины и ЮНЕСКО помочь в урегулировании данной ситуации и не допустить «разрушения объектов археологического наследия Украины».
Поводом для заявления ведомства послужила информация в СМИ о проведении археологических работ и обнаружении находок при строительстве дорог к Керченскому мосту.
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