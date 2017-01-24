Киев в течение двух недель представит отчет по итогам инспекции в Ростовской области

Руководитель украинской военной инспекционной группы, в которую также вошли представители Канады и Дании, Алексей Вершигора заявил журналистам, что в течение двух недель в ОБСЕ будут направлены материалы проверки, проведенной в Ростовской области.

- Выводы будут представлены через 14 дней после завершения инспекции, - цитирует Вершигору ТАСС.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже обнародовал заявление, обвинив Россию в нарушении правил транспарентности. В ходе брифинга 24 января, временно исполняющий обязанности начальника Управления верификации Генерального штаба ВСУ Владислав Пономарев повторил эти обвинения.

- Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение РФ положений Венского документа (2011 года) о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ, - указал он.

Пономарев напомнил, что в период с 16 по 19 января Украина совместно с Канадой и Данией провели инспекцию на территории Ростовской области РФ. По его словам, вблизи границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает 10,5 тысячи военнослужащих РФ.

- Мы считаем, что Россия грубо нарушила Венский документ, не заявив о формировании этой мотострелковой дивизии Южного военного округа, - пояснил он.

В свою очередь Вершигора уточнил, что дивизия, расположенная примерно в 150 километрах от украинской границы в районе Новочеркасска Ростовской области, «должна сформироваться до конца этого года».

- Здесь активно ведется строительство инфраструктуры с современным жилищным комплексом, - добавил он.

Вершигора утверждает, что не все объекты на территории этой дивизии инспекторам разрешили осмотреть, отметив, что «российская сторона также не предоставила сторонам полной информации о количестве военных и вооружении».