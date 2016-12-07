Киев согласился на обмен пленными по формуле «228 на 42» до конца 2016 года

Пресс-секретарь Леонида Кучмы, официального представителя Украины в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, Дарья Олифер сообщила о том, что гуманитарная подгруппа пришла к соглашению об обмене максимальным количеством пленных до новогодних праздников.

«Ключевая тема работы гуманитарной подгруппы – освобождение незаконно удерживаемых лиц. Трехсторонняя контактная группа поручила подгруппе по гуманитарным вопросам подготовить все необходимое для освобождения максимального количества людей еще до новогодних праздников», - цитирует ТАСС запись, сделанную Олифер в социальной сети Facebook по итогам встречи Контактной группы в Минске.

Ранее депутат Рады Антон Геращенко заявил о том, что Киев готов к обмену пленными по формуле «228 на 42».

Еще в конце сентября ДНР и ЛНР предложили передать украинской стороне 47 человек в обмен на 618 человек, незаконно удерживаемых на подконтрольной Киеву территории. Несмотря на то что амнистия всех участников событий в Донбассе и обмен пленными «всех на всех» являются одними из главных пунктов Минских соглашений, эти требования до сих пор не выполнены.

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