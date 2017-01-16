Киев считает невозможными выборы в Донбассе без прекращения огня

Выборе в Донбассе невозможны без полного прекращения огня, вывода всех вооруженных формирований и восстановления границы. Такое заявление сделала пресс-секретарь представителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Решение блока вопросов по безопасности – ключевая составляющая всего минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, — в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) выборов быть не может», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Олифер на странице в социальной сети Facebook.

Таким образом пресс-секретарь бывшего президента Украины прокомментировала итоги состоявшихся в Минске переговоров Контактной группы.

В 2016 году сторонам так и не удалось решить большинство основных вопросов, которые в белорусской столице и на других площадках обсуждают уже не первый год. Среди самых проблемных из них — полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.