Киев решил исключить РФ из «нормандской четверки»
Украинский президент Петр Порошенко предложил провести саммит лидеров «нормандской четверки», но в урезанном составе – без президента России Владимира Путина.
Предполагается, что встреча состоится в мае в немецком городе Ахене. На ней будет обсуждаться вопрос о размещении на востоке Украины международных миротворцев. В Верховной раде пояснили, что за год до президентских выборов Порошенко стремится продемонстрировать населению Украины конкретные результаты по примирению на Донбассе.
Примечательно, что российская сторона ничего не имеет против такой встречи. Однако подчеркивает, что вопрос о миротворцах невозможно решать без участия Совета безопасности ООН, сообщает «Коммерсант».
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