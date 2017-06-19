Киев разработал план мирного присоединения Донбасса

Администрация президента Украины разрабатывает законопроект о прекращении «антитеррористической операции» и начале мирного сближения с регионами Донбасса.

По данным газеты «Коммерсант», авторы документа даже готовы изменить правовой статус «оккупированных территорий».

По данным источников газеты в Раде, депутаты могут приступить к рассмотрению документа уже на этой неделе, когда президент страны Петр Порошенко отправится с визитом в США.

Одновременно с этим, власти Киева планируют объявить в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом.

По мнению источника, между планом мирной реинтеграции Донбасса и готовностью объявить в отдельных районах режим военного положения нет никакого противоречия.

«Военное положение придумали именно для того, чтобы города, где власть пользуется наименьшей популярностью, не могли повлиять на итоги выборов»,— считает бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

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