Киев разрабатывает три сценария возвращения Донбасса

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных улиц Украины Юрий Грымчак сообщил о трех сценариях «возвращения» Донбасса под контроль Киева.

Первый вариант – сдаться. «Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», - заявил Грымчак в интервью украинскому онлайн-изданию «Обозреватель».

Второй вариант – военный, но, по его мнению, он маловероятен.

Оптимальным способом вернуть Донбасс под контроль Украины Грымчак считает ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль киевских властей, передает РИА «Новости».

В 2014 году Украина начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР И ДНР. По информации ООН, жертвами конфликта стали свыше десяти тысяч человек.