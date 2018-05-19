Киев разрабатывает три сценария возвращения Донбасса
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных улиц Украины Юрий Грымчак сообщил о трех сценариях «возвращения» Донбасса под контроль Киева.
Первый вариант – сдаться. «Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», - заявил Грымчак в интервью украинскому онлайн-изданию «Обозреватель».
Второй вариант – военный, но, по его мнению, он маловероятен.
Оптимальным способом вернуть Донбасс под контроль Украины Грымчак считает ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль киевских властей, передает РИА «Новости».
В 2014 году Украина начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР И ДНР. По информации ООН, жертвами конфликта стали свыше десяти тысяч человек.
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