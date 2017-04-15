Киев рассказал о миллионах желающих посмотреть «Евровидение» в России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил уверенность, что россияне будут смотреть «Евровидение» в сети интернет или по спутниковому телевидению.

Lenta.ru цитирует политика: «Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников».

13 апреля Европейский вещательный союз объявил, что Киев не согласен допустить к участию в конкрусе россиянку Юлию Самойлову, которой запрещено въезжать на Украину. В ответ на это Первый канал отказался вести трансляцию «Евровидения».

Организаторы песенного конкурса осудили действия украинских властей. По их мнению, это решение нарушает принцип неполитизированности конкурса.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.