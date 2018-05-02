Киев расширил антироссийские санкции

Украинские власти равняются на решения Минфина США.

Новые санкции вводятся по инициативе правительства Украины, Нацбанка и Службы безопасности Украины «на три года или бессрочно», сообщает ТАСС со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ограничения будут действовать в отношении юридических и физических лиц, в числе которых российские парламентарии и сенаторы, а также лица, причастные к информационной и киберагрессии в отношении Украины и противоправным действиям против ее граждан.