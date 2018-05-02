Киев расширил антироссийские санкции
Украинские власти равняются на решения Минфина США.
Новые санкции вводятся по инициативе правительства Украины, Нацбанка и Службы безопасности Украины «на три года или бессрочно», сообщает ТАСС со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Ограничения будут действовать в отношении юридических и физических лиц, в числе которых российские парламентарии и сенаторы, а также лица, причастные к информационной и киберагрессии в отношении Украины и противоправным действиям против ее граждан.
Следующая новость В США скончался советский певец Вадим Мулерман
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии