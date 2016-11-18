Киев пытается уговорить Евросоюз продлить санкции к России сразу на год

Выступая в эфире телеканала «112 Украина», заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с лидерами стран Евросоюза с тем, чтобы продлить антироссийские санкции не на полгода, а на год.

- Мы будем продолжать работать с европейскими лидерами для того, чтобы санкции были продолжены не на шесть следующих месяцев, а на 12, - цитирует Елисеева ТАСС.

По словам государственного чиновника, Киев приветствует принятое в Берлине на встрече президента США Барака Обамы с лидерами стран ЕС о продлении санкций в отношении РФ до полного выполнения Минских соглашений.

- Это признание того, что Украина сделала в течение последних месяцев в сфере реализации Минских соглашений, - отметил Елисеев.