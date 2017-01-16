Киев пытается шантажировать ДНР и ЛНР ситуацией под Дебальцево

В пресс-службе главы делегации ДНР на Минских переговорах, председателя Народного Совета Дениса Пушилина сообщили о том, что официальный Киев пытается шантажировать представителей республики ситуацией, сложившейся на Светлодарской дуге под Дебальцево.

- В ходе встречи подгруппы по вопросам безопасности со стороны Украины производились попытки шантажа в адрес представителей ДНР по вопросу ситуации, сложившейся на Светлодарской дуге. Более того, в сторону ОБСЕ прозвучали обвинения в ангажированности в отношении ДНР из-за того, что в состав миссии входят представители Российской Федерации. На наш взгляд, такие заявления нуждаются в оценке ОБСЕ, на чем и настаивали представители ДНР, - цитирует представителя пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Обстановка под Дебальцево начала обостряться 18 декабря 2016 года. Тогда украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка под Дебальцево. Одновременно с этим подразделения ВСУ открыли огонь по силам ДНР, пытаясь прорвать республиканскую линию обороны. Силы ДНР и ЛНР в этом районе располагаются рядом.

Общими усилиями противник был остановлен. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. В последовавшие дни напряженность на дебальцевском участке фронта сохранялась.

23 декабря, сообщалось о боях в окрестностях города, обстрелами были повреждены здания школы, детского сада, церкви и как минимум пять домов.