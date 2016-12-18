Киев продаст с аукциона последние запасы российского газа

Последние полкубометра российского газа будут выставлены на благотворительный аукцион DiXi Group.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский. Запись он сопроводил фотографией резервуара с топливом.

По сведениям украинских СМИ, вырученные от продажи средства будут направлены в детский дом в Северодонецке.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре прошлого года. Москва и Киев так и не сумели договориться о цене.