Киев продаст с аукциона последние запасы российского газа
Последние полкубометра российского газа будут выставлены на благотворительный аукцион DiXi Group.
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский. Запись он сопроводил фотографией резервуара с топливом.
По сведениям украинских СМИ, вырученные от продажи средства будут направлены в детский дом в Северодонецке.
Украина перестала покупать российский газ в ноябре прошлого года. Москва и Киев так и не сумели договориться о цене.
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