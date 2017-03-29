Киев призывает Высокий суд Лондона учесть «агрессию России» при решении о долге

Решение Высокого суда Лондона, удовлетворившего ходатайство российской стороны об ускоренном рассмотрении дела о государственном долге Украины, не учитывает факторы «военной и экономической агрессии» со стороны России. Такое заявление сделал министр финансов Украины Александр Данилюк.

- Решение не признает обоснованности позиции и аргументов Украины в этом деле. Мы с уважением относимся к этому решению, но обоснованно считаем, что такое решение не учитывает имеющиеся факты экономической и военной агрессии со стороны России, — цитирует министра RT со ссылкой на «Украинскую правду».

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона отказался от полномасштабного судебного разбирательства с прениями сторон о признании суверенного долга Украины перед Россией на сумму в три миллиарда долларов.

Если Киев откажется платить по обязательствам, это будет означать дефолт, что значительно затруднит получение Украиной очередных траншей по договоренностям с Международным валютным фондом.