Киев призвал Москву отказаться от признания паспортов ДНР и ЛНР

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе потребовала от России отменить решение о признании документов, выданных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Олифер пояснила, что и Киев, и мировое сообщество расценивают действия России как нарушение минских соглашений, ведущее к их срыву.

«Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы… ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса», - цитирует ее «Интерфакс».

Олифер добавила, что вопрос об отмене признания документов ДНР и ЛНР поставлен как в рамках Трехсторонней группы, так и на уровне рабочих подгрупп.

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