Киев признал зависимость Украины от российских энергоносителей

Разрешение ситуации в украинской энергетике возможно только с помощью России. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

По его словам, дефицит антрацитового угля в стране может быть сглажен только прямыми импортом электроэнергии из России или поставками газа на газомазутные блоки электростанций, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что киевские власти готовятся ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады поставок антрацитового угля из Донбасса. Своих запасов угля Украине хватит примерно на 40 дней.

Насалик пояснил, что после ввода ЧП Киев активизирует поиск альтернативных путей поставок угля. При этом он отверг вариант импорта из ЮАР, назвав его нереалистичным.