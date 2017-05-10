Киев признал отрицательный эффект от блокады Донбасса

Блокада Донбасса, введенная Киевом, уже оказала негативный эффект на экономическую активность страны.

«В первом квартале несколько ухудшились внутренние экономические условия вследствие вынужденной блокады оккупированных территорий и прекращения торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Негативный эффект блокады был достаточно быстрым и заметным и уже отразился на показателях экономической активности», - цитирует РИА «Новости» сообщение Совета финансовой стабильности Украины.

Ожидается, что к концу текущего года негативное влияние блокады станет еще более ощутимым.

Совет подчеркнул необходимость своевременно реализовать реформы, которые предусмотрены программой сотрудничества с МВФ. Их задержка может повлечь за собой «существенные риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе», отметили в Совете.

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