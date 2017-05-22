Киев признал невозможность полной блокировки российских сайтов
Администрация президента Украины Петра Порошенко признала, что заблокировать доступ к российским интернет-ресурсам на территории страны на 100% невозможно.
«Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns», - сказал в интервью телеканалу «112 Украина» замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив.
Он добавил, что этих мер достаточно, чтобы снизить трафик среди украинской аудитории и тем самым ограничить сбор данных спецслужбами РФ.
Шимкив заявил, что уже сегодня наблюдается отток украинских пользователей из соцсети «ВКонтакте» и назвал это достижением.
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