Киев признал невозможность полной блокировки российских сайтов

Администрация президента Украины Петра Порошенко признала, что заблокировать доступ к российским интернет-ресурсам на территории страны на 100% невозможно.

«Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns», - сказал в интервью телеканалу «112 Украина» замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив.

Он добавил, что этих мер достаточно, чтобы снизить трафик среди украинской аудитории и тем самым ограничить сбор данных спецслужбами РФ.

Шимкив заявил, что уже сегодня наблюдается отток украинских пользователей из соцсети «ВКонтакте» и назвал это достижением.