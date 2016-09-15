Киев примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Киеве пройдет финал футбольной Лиги чемпионов в 2018 году. Глава государства ссылается на соответствующее решение Союза европейских футбольных ассоциаций.

- Финал Лиги Чемпионов 2018 года состоится в Украине! Только что УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги чемпионов-2018 в Киеве, - написал он в своем Twitter.

По его мнению, Украина на высоком уровне примет главный матч года в клубном футболе.

В Федерации футбола Украины также подтвердили, что Киев станет городом, где пройдет финал ЛЧ 2018 года.