Киев приложил максимум усилий для победы Клинтон на президентских выборах в США

Украинское правительство пыталось оказать поддержку кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Киев искал компромат на республиканца Дональда Трампа, а также обнародовал документы, изобличающие в причастности к коррупции одного из руководителей его предвыборного штаба Пола Манафорта, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское интернет-издание Politico.

По данным издания, некий консультант Национального комитета Демократической партии США встречался с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне, для того чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом, Манафортом с одной стороны, и Россией - с другой.

Между тем официально Киев заявлял, что занимает по отношению к выборам в США нейтральную позицию.