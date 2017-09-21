Киев прибавил 2 млрд долларов к сумме иска против России

«Нафтогаз Украины» увеличил на два миллиарда долларов сумму иска, предъявленного России за утраченные активы в Крыму.

Коммерческий директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook пояснил, что сумма в пять миллиардов долларов была заявлена ранее без учета процентов. С процентами она составляет около семи миллиардов долларов. «Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов», - добавил Витренко.

Он подчеркнул, что ответственность за утрату группой «Нафтогаз» активов на полуострове несет именно Россия, которая «контролирует» Крым. Киев не признает принадлежности данной территории РФ.

«И сам факт того, что наш иск был принят международным арбитражем к рассмотрению, свидетельствует о том, арбитры нашли достаточные основания рассматривать именно ответственность Российской Федерации, а не виртуальной «власти независимого Крыма», - заключил он.

Иск подан 20 сентября в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Ожидается, что решение по нему будет вынесено до конца будущего года.