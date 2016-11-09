Киев представил в ООН проект резолюции по Крыму

Украина подготовила и представила в ООН проект резолюции по Крыму. Документ посвящен соблюдениям прав человека.

Он осуждает ущемление прав человека и дискриминационные меры в отношении украинцев, крымских татар и представителей иных этнических и религиозных групп. Киев призывает Москву принять необходимые меры и положить конец этим нарушениям, а также обеспечить доступ на полуостров международных наблюдателей/

Кроме того, Украина настаивает на отмене решения Верховного суда РФ о признании меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией.

Проект резолюции поддержали 38 стран, в том числе Великобритания, США и Франция, передает ТАСС. Ожидается, что он будет рассмотрен 15 ноября.

Российская сторона видит в документе намерение Киева развязать пропагандистскую кампанию для оказания давления на Москву.

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