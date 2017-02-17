Киев предоставил ДНР и ЛНР право и повод освободить весь Донбасс вооруженным путем

Киевские власти продолжают блокаду подконтрольных ему территорий Донецкой и Луганской областей, не идут на урегулирование политическим путем, и благодаря этому у руководства самопровозглашенных республик появилось право сделать это самостоятельно военным путем, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, в руководстве самопровозглашенных ДНР и ЛНР всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – «это наша коллективная задача», передал «Интерфакс».

Александр Захарченко также отметил, что в Луганске и Донецке всегда стремились добиться освобождения «оккупированных территорий» политическим путем. «Если же они (в Киеве – ред.) не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным (путем)», - заявил глава ДНР.

Он подчеркнул при этом, что благодаря блокадам, которые проводят киевские власти, у руководства самопровозглашенных республик появилось право «делать это самостоятельно». Все, что возможно сделать для земляков, будет сделано, добавил Захарченко.

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