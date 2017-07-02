Киев предложил создать реестр организаторов, приглашающих запрещенных артистов из России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил за создание в стране реестра лиц, которые организуют концерты российских исполнителей.

Он сказал: «Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особо».

Он добавил, что за последние два дня было отказано во въезде на Украину семи музыкантам из России, пишет ТАСС.

Ранее в страну не впустили певицу Татьяну Липницкую, известную под псевдонимом Бьянка. Также на фестиваль Atlas Weekend не были допущены Найк Борзов и Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин.

Всего во въезде на Украину отказано 140 российским артистам. В черный список СБУ попали Александр Розембаум, Николай Расторгуев, Лев Лещенко и другие.