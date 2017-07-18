Киев предложил России взять вину за сбитый МН17 на себя
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что Россия должна признать себя виновной в катастрофе малайзийского «Боинга-777».
Данную точку зрения она высказала в беседе с журналистами CNN и призвала Москву принять ее. Супрун также добавила, что властям США следует надавить на Россию в данном вопросе, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «ИноТВ».
«Боинг-777», выполнявший рейс МН17 потерпел крушение на Донбассе в июле 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Предполагается, что самолет сбит ракетой с земли.
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