Киев предложил России взять вину за сбитый МН17 на себя

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что Россия должна признать себя виновной в катастрофе малайзийского «Боинга-777».

Данную точку зрения она высказала в беседе с журналистами CNN и призвала Москву принять ее. Супрун также добавила, что властям США следует надавить на Россию в данном вопросе, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «ИноТВ».

«Боинг-777», выполнявший рейс МН17 потерпел крушение на Донбассе в июле 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Предполагается, что самолет сбит ракетой с земли.