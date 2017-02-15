Киев позитивно воспринял заявление о «возврате Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление главы пресс-службы Белого дома Шона Спайсера о желании Трампа дождаться от России «возврата Крыма».

- Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине, — написал Цеголко на своей странице в Twitter.

Ранее заявление Спайсера также прокомментировал депутат Госдумы РФ Леонид Калашников. По его мнению, на Трампа оказывают давление.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы действий по возвращению Крыма Украине. По его словам, позиция Трампа в отношении России останется «жесткой».

Президент США Дональд Трамп заявлял во время избирательной кампании, что, в случае победы на выборах, рассмотрит вопрос о признании Крыма территорией России. При этом он отметил, что следует учитывать предпочтения жителей полуострова.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией. Об этом сообщает «Экономика сегодня».