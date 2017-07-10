Киев потребовал ввести ограничения для России в ООН

Председатель украинского парламента Андрей Парубий предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

Свою идею он высказал главе международной организации Антониу Гутеррешу. Свое предложение он аргументировал тем, что «агрессор не имеет права решать вопрос в ООН, в отношении государства, на которое он напал», сообщает URA.RU со ссылкой на Twitter Парубия.

Гуттереш находится с визитом на Украине, в ходе которого проведет переговоры с президентом Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом.