Киев потребовал публично осудить поджигателей украинского флага

МИД Украины выразил России протест в связи с нападением на Национальный культурный центр страны в Москве и поджогом государственного флага.

Ведомство потребовало публичного суда над злоумышленниками. Киев оценил произошедшее как откровенную провокацию, заявив о том, что подобные акции происходят в Москве систематически, а правоохранительные органы не реагируют на них должным образом, сообщают «Народные новости».

Инцидент произошел 22 октября. Группа молодых людей обклеила двери и стены украинского культурного центра на Арбате лозунгами против боевых действий на Донбассе и подожгла флаг. По данным СМИ, участники акции задержан не были.