Киев потребовал публично осудить поджигателей украинского флага
МИД Украины выразил России протест в связи с нападением на Национальный культурный центр страны в Москве и поджогом государственного флага.
Ведомство потребовало публичного суда над злоумышленниками. Киев оценил произошедшее как откровенную провокацию, заявив о том, что подобные акции происходят в Москве систематически, а правоохранительные органы не реагируют на них должным образом, сообщают «Народные новости».
Инцидент произошел 22 октября. Группа молодых людей обклеила двери и стены украинского культурного центра на Арбате лозунгами против боевых действий на Донбассе и подожгла флаг. По данным СМИ, участники акции задержан не были.
Следующая новость Количество жертв ЧП в Китае достигло 40
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии