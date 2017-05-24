Киев потребовал отмены признания Россией документов ЛНР и ДНР

Украинская сторона согласна реализовывать политическую часть минских договоренностей только в случае выполнения ряда ее условий. Об этом сообщила пресс-секретарь полномочного представителя Украины Дарья Олифер.

В частности, Киев требует отмены указа президента России о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отмены их решений об установлении границы. Кроме того, настаивает на отказе от введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, отказе от рублевой зоны. Наряду с этим должен быть восстановлен контроль за границей со стороны Украины и создана рабочая подгруппа по границе, отметила Олифер на своей странице в Facebook.

«Эти предложения украинская сторона передала в продолжение договоренностей дипломатических советников лидеров стран Нормандской четверки, достигнутых 6 апреля 2017 года», - написала она.