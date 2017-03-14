Киев потребовал от британского лорда разъяснений после его заявления о Крыме

Посольство Украины в Лондоне потребовало разъяснений от члена палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричарду Бэлфу после его заявления о Крыме.

Посольство «приняло к сведению» слова Бэлфа о том, что Крым является «исторической частью России», а Москва «осуществила желание крымчан, вернув полуостров», после чего обратилось к лорду Бэлфу, чтобы получить либо подтверждение, либо опровержение сказанного.

Ранее Ричард Бэлф выступил за ослабление антироссийских санкций и поддержал выбор крымчан на референдуме о воссоединении с Россией. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя, сообщает «РИА Новости».