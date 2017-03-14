Киев потребовал от британского лорда разъяснений после его заявления о Крыме

Посольство Украины в Лондоне потребовало разъяснений от члена палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричарду Бэлфу после его заявления о Крыме.

Посольство «приняло к сведению» слова Бэлфа о том, что Крым является «исторической частью России», а Москва «осуществила желание крымчан, вернув полуостров», после чего обратилось к лорду Бэлфу, чтобы получить либо подтверждение, либо опровержение сказанного.

Ранее Ричард Бэлф выступил за ослабление антироссийских санкций и поддержал выбор крымчан на референдуме о воссоединении с Россией. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Джигурду лишили гражданства ДНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО