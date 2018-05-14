Киев попросил у ЕС помощи в восстановлении Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.
Они обсудили ситуацию на востоке Украины и необходимые первоочередные шаги для ее мирного урегулирования. Речь, в частности, шла о размещении на Донбассе миротворцев ООН.
Кроме того, Порошенко предложил каждой стране Евросоюза разработать целевую программу помощи для городов Донбасса с целью их возрождения, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
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