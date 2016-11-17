Киев попросил Молдавию признать Крым украинским

Украинские власти признали результаты президентских выборов в Молдавии, на которых победил Игорь Додон, и в ответ ожидают признания Крыма территорией Украины.

С подобной просьбой к избранному молдавскому лидеру обратился представитель администрации президента Украины Константин Елисеев, передает OAne.ws. Он выразил надежду на то, что Молдавия последует примеру большинства стран мира в данном вопросе. Кроме того, Елисеев намекнул, что от позиции Додона будет зависеть «динамика отношений двух стран».

Ранее Додон заявил, что Крым де-факто является Российским. Кроме того, первый свой визит в качестве главы государства он намерен совершить в Москву.