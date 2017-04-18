Киев попросил иностранцев не называть украинцев русскими
На Украине подготовили информационные буклеты для гостей песенного конкурса «Еровидение-2017», в котором даны рекомендации относительно поведения в Киеве.
В частности, посетителям конкурса советуют не затрагивать темя отношений между Украиной и Россией, а также просят не называть украинцев русскими. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады Украины Анна Романова.
Ранее памятку для гостей конкурса выпустило украинское МВД. В ней содержались предостережения от мошенников и рекомендации пользоваться наличными деньгами вместо банковских карт.
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